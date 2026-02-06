Madame de Sévigné et le carrosse fantôme Place du 11 novembre Taulignan
Le carrosse roule doucement puis les chevaux s’emballent…mais où va donc ce carrosse fantôme qui emporte madame de Sévigné ? Un jeu de piste et d’énigmes où l’histoire et le fantastique se rencontrent. Sur réservation. Tous publics. Différents niveaux.
Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English : Madame de Sévigné et le carrosse fantôme
The carriage rolls slowly, then the horses bolt…but where is this phantom carriage taking Madame de Sévigné? A treasure hunt where history and fantasy meet. Reservations required. All ages. Various levels.
