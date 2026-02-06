Madame de Sévigné et le carrosse fantôme Place du 11 novembre Taulignan

Madame de Sévigné et le carrosse fantôme

Place du 11 novembre Départ devant Le Musée de la Soie Taulignan Drôme

Tarif : 5 EUR

Date :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-07-01

Le carrosse roule doucement puis les chevaux s’emballent…mais où va donc ce carrosse fantôme qui emporte madame de Sévigné ? Un jeu de piste et d’énigmes où l’histoire et le fantastique se rencontrent. Sur réservation. Tous publics. Différents niveaux.

Place du 11 novembre Départ devant Le Musée de la Soie Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English : Madame de Sévigné et le carrosse fantôme

The carriage rolls slowly, then the horses bolt…but where is this phantom carriage taking Madame de Sévigné? A treasure hunt where history and fantasy meet. Reservations required. All ages. Various levels.

