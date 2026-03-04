Marché artisanal Taulignan

Marché artisanal

Place du 11 Novembre Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Marché artisanal regroupant une trentaine d’artisans de la région. Un lieu d’échange où transmission et passion sont au cœur des échanges avec le public. Un marché haut en couleur pour découvrir le patrimoine et le savoir-faire de notre belle région.

.

Place du 11 Novembre Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rencontredesartisans@gmail.com

English :

A craft market featuring some thirty local artisans. A place where passion and transmission are at the heart of exchanges with the public. A colorful market to discover the heritage and know-how of our beautiful region.

