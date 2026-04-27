Taulignan

Expositions d’art singulier

Chapelle du Pradou et Chez l’habitant Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le Festival des Imaginaires Libres (le FIL !) a convié six plasticiens·nes qui, en impliquant peinture,

art textile, sculpture ou assemblage proposent une vision surprenante et poétique du monde, inspirée par la liberté des arts bruts et singuliers.

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Chapelle du Pradou et Chez l’habitant Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festivaldetaulignan@gmail.com

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English :

The Festival des Imaginaires Libres (le FIL!) has invited six visual artists who, by involving painting,

textile art, sculpture or assemblage, offer a surprising and poetic vision of the world, inspired by the freedom of the raw and singular arts.

L’événement Expositions d’art singulier Taulignan a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes