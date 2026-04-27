Expositions d’art singulier Taulignan
Expositions d’art singulier Taulignan mercredi 12 août 2026.
Taulignan
Expositions d’art singulier
Chapelle du Pradou et Chez l’habitant Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le Festival des Imaginaires Libres (le FIL !) a convié six plasticiens·nes qui, en impliquant peinture,
art textile, sculpture ou assemblage proposent une vision surprenante et poétique du monde, inspirée par la liberté des arts bruts et singuliers.
.
Chapelle du Pradou et Chez l’habitant Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festivaldetaulignan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festival des Imaginaires Libres (le FIL!) has invited six visual artists who, by involving painting,
textile art, sculpture or assemblage, offer a surprising and poetic vision of the world, inspired by the freedom of the raw and singular arts.
L’événement Expositions d’art singulier Taulignan a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Taulignan (Drôme)
- Parcours Santé Taulignan Drôme 1 mai 2026
- Expo artistique 400 ans de voyages Salle des fêtes de Taulignan Taulignan 23 mai 2026
- Madame de Sévigné et le carrosse fantôme Place du 11 novembre Taulignan 1 juillet 2026
- Marché artisanal Taulignan 12 août 2026
- Festival des Imaginaires Libres Taulignan 12 août 2026