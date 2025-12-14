Alonzo Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Alonzo

Samedi 6 juin 2026. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Alonzo revient. Plus grand, plus fort. Prêt à offrir au peuple un second chapitre. Préparez-vous pour cette nouvelle bataille.

C’est un nouveau rendez-vous historique avec son public.

Encore plus d’invités, son impressionnant catalogue de featurigins le lui permet, toujours plus de surprises et d’ambition. Un défi immense que le phocéen aborde avec la détermination, la précision et la dévotion qui le caractérisent. .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 64 64 64

English :

Alonzo returns. Bigger, stronger. Ready to offer the people a second chapter. Get ready for this new battle.

L’événement Alonzo Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille