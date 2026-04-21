Alps Epic Étape 1, 2 et 3 Espace Prarial Montgenèvre

Montgenèvre

Alps Epic Étape 1, 2 et 3

Espace Prarial 320 Route d’Italie Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:30:00

fin : 2026-09-09 19:30:00

Date(s) :

2026-09-06

L’Alps Epic s’inscrit dans le format “EPIC” itinérance d’une semaine à travers les hautes Alpes demandant de bonnes qualités d’endurance avec une organisation tout compris services courses, logistique, hébergements.

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Espace Prarial 320 Route d’Italie Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

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English :

The Alps Epic is part of the ?EPIC? format: a week-long itinerary through the high Alps requiring good stamina and all-inclusive organization: race services, logistics, accommodation.

L’événement Alps Epic Étape 1, 2 et 3 Montgenèvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Montgenèvre