Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre Montgenèvre

Montgenèvre

Trophée de Montgenèvre

Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Gratuit pour les membres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 08:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Sur le 18 trous Transfrontalier 9 trous en France & 9 trous en Italie

⛳ Compétition 4 BMB + Stableford individuel

Petit déjeuner offert au départ du trou n°1

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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com

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English : Trophée de Montgenèvre

On the 18-hole cross-border 9-hole course in France & 9-hole course in Italy

? 4 BMB competition + Individual Stableford

Complimentary breakfast at the start of hole 1

L’événement Trophée de Montgenèvre Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre