Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Trophée de Montgenèvre Golf de Montgenèvre Montgenèvre vendredi 21 août 2026.
Montgenèvre
Trophée de Montgenèvre
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Gratuit pour les membres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 08:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Sur le 18 trous Transfrontalier 9 trous en France & 9 trous en Italie
⛳ Compétition 4 BMB + Stableford individuel
Petit déjeuner offert au départ du trou n°1
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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
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English : Trophée de Montgenèvre
On the 18-hole cross-border 9-hole course in France & 9-hole course in Italy
? 4 BMB competition + Individual Stableford
Complimentary breakfast at the start of hole 1
L’événement Trophée de Montgenèvre Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre
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