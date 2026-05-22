Coupe Masanielo Pizza Golf de Montgenèvre Montgenèvre

Montgenèvre

Coupe Masanielo Pizza

Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Scramble à 4

Droit de jeu 10€

Réservation OBLIGATOIRE au +33 (0)4 92 21 94 23

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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com

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English :

Scramble à 4

Playing fee: 10?

Reservations MUST be made on +33 (0)4 92 21 94 23

L’événement Coupe Masanielo Pizza Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre