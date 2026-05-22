Coupe de fermeture La Folie Isabel Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Coupe de fermeture La Folie Isabel Golf de Montgenèvre Montgenèvre dimanche 30 août 2026.
Montgenèvre
Coupe de fermeture La Folie Isabel
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Coupe de fermeture La Folie Isabel
Scramble à 2
Droit de jeu 10€
Réservation OBLIGATOIRE au +33 (0)4 92 21 94 23
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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
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English :
Closing cup? La Folie Isabel
Scramble à 2
Playing fee: 10?
Reservations MUST be made on +33 (0)4 92 21 94 23
L’événement Coupe de fermeture La Folie Isabel Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Montgenèvre
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