Alter- Méditerranée Traversées artistiques de la Méditerranée, MucemLab, Marseille

Alter- Méditerranée

Traversées artistiques de la Méditerranée Lundi 18 mai, 10h00 MucemLab Bouches-du-Rhône

limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T11:00:00+02:00

Traversées artistiques de la Méditerranée – Installations multimédias

Salle Khamsin, MucemLab

• Cartographies sonores

Une exploration sensible de la Méditerranée par le son et les arts visuels.

Ce projet réunit deux démarches créatives portées par Catherine Ricoul et Christelle Berger (Service Universitaire des Langues – SUL) :

Valises sonores — un atelier radio collaboratif associant des partenaires en Égypte, en Grèce et au Maroc, invitant à partager des paysages sonores et des récits de voyage.Méditerranea franca — un projet mené avec deux groupes d’étudiants du SUL : ceux de l’atelier Art et les étudiants de Master Français Langue Étrangère. Ensemble, ils conçoivent des créations où langue, culture et imagination se mêlent, dans une approche qui associe apprentissage et créativité.

Une invitation à écouter, voir et ressentir autrement la Méditerranée

• Méditerranée à l’oreille

Porté par Edina Soldo, Djelloul Arezki et Emna Charef au sein de la Chaire Organisations & Territoires des Arts, de la Culture et de la Création d’Aix-Marseille Université, ce projet fait entendre la Méditerranée autrement.

La mer se raconte ici à travers ses voix, ses langues et ses récits. Équipé·e d’un casque, chaque visiteur ou visiteuse est invité·e à écouter des témoignages d’habitants du nord et du sud de la Méditerranée — en français, arabe, berbère, italien, grec, espagnol ou encore dans d’autres langues qui lient ses rivages. Ensemble, ces voix composent un portrait sonore vivant et pluriel de la Méditerranée, une expérience intime d’écoute et de partage. L’œuvre continue de se nourrir de nouvelles paroles : des enregistrements réalisés sur place le jour J viendront enrichir cette trame sonore pour qu’elle reste vivante, mouvante et à l’image du moment présent.

• La Mère (2023–) Cette œuvre vidéo de Charbel Saad s’inspire du récit de voyage d’Hanna Diyab, auteur syrien du XVIIIᵉ siècle.

Présentée sur trois écrans équipés de casques, elle invite à une immersion dans l’univers intime et méditerranéen de ce conteur. L’artiste revisite l’histoire de la maladie de la mère de Hanna, mentionnée à trois reprises dans son manuscrit, pour en faire le fil sensible et narratif d’un voyage qui relie mémoire personnelle et traversées de la Méditerranée. Entre histoire et émotion, cette création explore comment un souvenir peut devenir une carte poétique du déplacement et de la transmission.

Projection – Je me souviens… de la Méditerranée

Une collection de courts métrages documentaires conçue par Maryline Crivello et réalisés par les étudiants de l’école de cinéma d’Amu, la SATIS, librement inspirée de la démarche littéraire de Georges Perec. Chaque film part d’un souvenir personnel pour faire émerger une mosaïque de récits liés à l’espace méditerranéen : des images, des voix, des fragments de mémoire qui composent un regard pluriel sur cette mer et ses rivages. Ensemble, ces créations dressent un portrait intime et collectif de la Méditerranée — celle qu’on se rappelle, qu’on rêve, qu’on habite.

Projection – Samawi Blue, (12 min, 2023)

Réalisé par Victoire Godard, Juliette Flamand, Aya Alaoui et Dalida Bencheffaj, ce court métrage est le fruit d’un échange créatif entre Aix-Marseille Université et l’Université Abdelmalek Essaâdi (Tétouan), sous la direction des professeurs Hamid Aidouni et Pascal Cesaro.

Samawi Blue explore, à travers le regard de jeunes cinéastes, les liens sensibles entre ciel et mer, couleur et mémoire, dans un dialogue artistique entre les deux rives de la Méditerranée.

Le film a été présenté en ouverture du festival FIDEC à Tétouan, marquant une belle reconnaissance de cette collaboration entre étudiants et enseignants des deux universités

MucemLab 201 Quai du Port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mucemlab@mucem.org »}]

Saison Méditerranée 2026

amU – Dircom