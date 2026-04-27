Amandine Lourdel Renversée Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Amandine Lourdel Renversée

Dimanche 6 décembre 2026 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 18:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

À force de rester debout elle a fait du stand up. Amandine Lourdel à l’Espace Julien, pour son spectacle Renversée

Amandine s’est beaucoup cherchée. Beaucoup, beaucoup.

Elle a tellement cherché qu’à un moment elle a même envisagé une formation de chien truffier.



Ce spectacle c’est comme un petit personnage de bd qui passerait de bulle en bulle sans jamais trouver de siège libre pour son fessier, sans trouver sa place.



À force de rester debout elle a fait du stand up. Et vous a trouvés, vous.

Un moment de scène où elle se livre, à fleur de pot de départ.



Spectacle pour trentenaires déglinguées.



Elle allie érudition et vente à la criée.

Un mec une fois. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

By dint of standing, she became a stand-up. Amandine Lourdel at Espace Julien, for her show Renversée

L’événement Amandine Lourdel Renversée Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille