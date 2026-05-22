Pression HyperBar ! Transition écologique information, formation, action Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Pression HyperBar ! Transition écologique information, formation, action

Mercredi 27 mai 2026 de 19h à 21h. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27 21:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Afterwork détente avec des scientifiques pour refaire le monde en mieux !

Face au changement climatique, l’information n’a jamais été aussi accessible. Les constats sont largement partagés, les alertes bien connues… et pourtant, le passage à l’action reste encore trop limité. Pourquoi, malgré une prise de conscience globale, peinons-nous à transformer nos pratiques individuelles et collectives ?





Ce bar des sciences propose d’explorer ce décalage entre savoir et agir. Car s’informer est essentiel, mais ne suffit pas. Comment aller plus loin ? Quels leviers permettent réellement d’engager le changement ?





A travers des échanges croisant regards scientifiques, retours d’expérience et initiatives de terrain, nous mettrons en lumière celles et ceux qui expérimentent, transmettent et accompagnent la transition écologique. Formations, nouvelles pratiques, dynamiques collectives comment former des “passeurs”, capables d’entraîner d’autres personnes, voire des groupes entiers, dans cette transformation ?





Un rendez-vous pour comprendre, questionner et surtout imaginer des chemins d’action concrets, à la hauteur des enjeux contemporains.





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Intervenants de la soirée

– Florence Gaunet, Chercheuse CNRS en cognition sociale au Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences (CRPN CNRS, AMU)

– Erika Riberi, Enseignante-chercheuse en sciences de l’information et de la communication (amU)

– Boris Petric, directeur de recherche CNRS, anthropologue et cinéaste







A propos de l’OSU Institut Pythéas



L’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Pythéas est un des 25 OSU impulsés par l’Institut Terre et Univers du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Outre le CNRS, il a pour autres tutelles Aix-Marseille Université, dont il est une composante, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Ses grandes missions sont de contribuer à l’enrichissement des connaissances, de valoriser les recherches de ses équipes, de participer à la formation universitaire et au partage de la culture scientifique. Il fédère une unité d’appui et de recherche et sept laboratoires dans les domaines des sciences de l’Univers et de la Terre. Près de 1200 personnes y travaillent réparties sur une douzaine de sites en Provence.







A propos du master Informations Scientifique et Médiation en Environnement (master ISME)





Le master ISME s’inscrit dans la mention IMST (Information et Médiation Scientifique et Technique) et offre donc une formation pluridisciplinaire, allant de la médiation scientifique en tant que telle, à la découverte de différents outils technologiques. Les enseignements sont tous très variés, et souvent sous des formes assez atypiques. Les étudiants sont amenés, très régulièrement, à réfléchir sur différentes thématiques autour des relations sciences et société ainsi qu’à leur rôle de médiateur dans ce monde en perpétuelle évolution. Ce master est professionnalisant, les cours s’éloignent du schéma classique de l’étudiant qui gratte sur sa feuille en amphi. Ainsi, la formation offre beaucoup d’autonomie et de créativité, ce qui permet aux étudiants de développer de véritables compétences pour entrer dans le monde professionnel. .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@osupytheas.fr

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English :

Relaxing afterwork with scientists to remake the world for the better!

L’événement Pression HyperBar ! Transition écologique information, formation, action Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille