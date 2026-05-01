Buzz booster Paca Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Buzz booster Paca

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Du rap à l’Espace Julien avec le buzz booster Paca !

Le Buzz Booster, tremplin majeur du rap français depuis 17 ans, révèle et propulse la nouvelle génération. Pour les auditions régionales, les artistes sélectionnés s’affronteront le temps d’une soirée, offrant un concentré de talents, de diversité et d’énergie, prêts à marquer la scène rap de demain.



Buzz booster paca

Avec ANAN + DILOME + CHK + PLM .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Rap at Espace Julien with the Paca buzz booster!

L’événement Buzz booster Paca Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille