La Nuit des musées à Cantini Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

La Nuit des musées à Cantini

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit des Musées au Musée Cantini rendez-vous samedi 23 mai à partir de 19h.Enfants

Musée ouvert de 19h à minuit



► Les collections permanentes (nouvel accrochage) Par une langue échappée



► Circus Muséum

à 19h30 20h30 21h30 22h30

En partenariat avec le programme Allez vers du Théâtre Gymnase-Bernardines dans le cadre de leur tournée Circus Muséum le musée Cantini invite Ricardo S. Mendes et son équipe à créer des situations circassiennes en résonnance avec les œuvres du nouveau parcours des collections. Artiste pluridisciplinaire portugais né à Setubal en 1994, formé au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et perfectionné en jonglage, en acrobatie et en danse, Ricardo Mendes participera avec ses intermèdes originaux à guider le public vers les médiateur.ices en charge des points paroles mis en place autour de la collection.







Dans le cadre de l’exposition Juste au-dessus du silence , exposition présentée dans le cadre de la Saison Méditerranée, deux performances seront proposées en lien avec l’association Jeunesses et Mémoires Franco-Algériennes (JMFA).



► 21h Performance de l’artiste Adèle Bojar

La performance confronte l’histoire personnelle au récit collectif, celle-ci se décline autour d’un enregistreur à bobines, duquel s’échappent des voix. Chants lointains, bribes de conversations, des fragments de sa famille, enregistrés, conservés, puis ressuscités. Seule en scène, elle entame un voyage sonore où musique et parole se répondent, tissant un dialogue fragile entre passé et présent. Un face-à-face intime, une exploration des traces laissées par l’histoire coloniale sur elle, petite-fille de Pieds-noirs d’Algérie.

Durée estimée 35-40 minutes



► 22h et 23h un extrait (prologue) de la performance du Collectif PIN12

À partir du concept d’auto-histoire de Gloria Anzaldùa, le Collectif PIN12 explore les relations entre voix, récits

intimes et pratiques sonores expérimentales à travers la création de pièces électroacoustiques. Celles-ci sont inspirées de la musique concrète et du documentaire sonore et réalisées notamment à partir d’une série d’entretiens menés avec des artistes héritant des histoires algériennes et vietnamiennes en tension depuis la postcolonialité.

Si je n’ai pas accès à la vérité, je l’inventerai, je me raconterai moi-même, préférant mes fictions aux mensonges et aux vérités que d’autres fabriquent pour moi, sur moi. Gloria Anzaldùa

Durée estimée 35-40 minutes





• Gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Museum Night at the Musée Cantini: Saturday May 23 from 7pm.

L’événement La Nuit des musées à Cantini Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-19 par Ville de Marseille