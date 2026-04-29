Weekend des chœurs Salle Musicatreize Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Weekend des chœurs

Du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2026 de 20h à 18h. Salle Musicatreize 53 rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Pendant trois jours, 5 rendez-vous gratuits réuniront 12 ensembles au total autour d’une programmation chorale variée, avec en clôture le Via-Nova-Chor de Munich.

Du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2026, la Salle Musicatreize accueille à Marseille le Weekend des Chœurs, un temps fort consacré au chant choral réunissant 12 ensembles au total autour de 5 rendez-vous gratuits. Tout au long du week-end, Musicatreize ouvre sa scène à des formations venues de la Région Sud et convie le public à découvrir la vitalité, la diversité et l’énergie du répertoire choral d’aujourd’hui.



Vendredi 22 mai, 20h Chœur des jeunes du CNAV, les Petits chanteurs des Hautes-Alpes, Ev’Amu.

Samedi 23 mai, 16h Vives Voix, Chœur Darius Milhaud, Chœur du Luberon.

Samedi 23 mai, 20h Chœur Université Côte d’Azur, Chor’AMU, Chœur Attacca.

Dimanche 24 mai, 11h Muzaïque, Chœur de la pré-maîtrise d’Istres

Dimanche 24 mai, 16h Via-Nova-Chor (Munich)



La programmation fait entendre une grande variété de répertoires, de La Mélodie du Bonheur à Janequin, de Gluck à Buxtehude, de Poulenc à Ravel, de Gershwin à Queen, jusqu’aux œuvres de Finzi, Reger ou Łukaszewski pour le concert de clôture. .

Salle Musicatreize 53 rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 00 91 31 musicatreize@musicatreize.org

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English :

Over three days, 5 free events will bring together a total of 12 ensembles for a varied choral program, closing with Munich?s Via-Nova-Chor.

L’événement Weekend des chœurs Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille