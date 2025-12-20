AMANDINE LOURDEL – THEATRE LE COLBERT Toulon

AMANDINE LOURDEL Début : 2027-01-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Sans œillères, pied au plancher, Amandine Lourdel roule sur vos certitudes.Insolente et tendre, constamment en alerte, s’emparant du matrimoine comme personne, elle dissèque moeurs et appartenances. Son humour frontal oscille entre sarcasme, ironie et satire sociale. Quand j’étais petite, je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes, mais je me suis rendue compte que ça faisait mal à la tête.

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83