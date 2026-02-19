Amants Espace Corail Villiers-Charlemagne

Amants

Espace Corail 7 Rue de la Tour d’Auvergne Villiers-Charlemagne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Dans le cadre de la Saison Culturelle du Pays de Meslay-Grez

Amants est un spectacle de danse acrobatique contemporain, vibrant et rock. À travers la danse et le mouvement, deux corps racontent l’amour dans tout son intensité, entre joie, fragilité et émotions !

Amants met en scène un duo, un homme et une femme, liés par une histoire d’amour évidente. Ils se connaissent, se reconnaissent et avance ensemble portés par leurs corps en mouvement. À travers la danse et les acrobaties, ils traversent les différentes facettes de leur relation la joie, la complicité mais aussi les excès et les moments de fragilités. Inspiré par l’énergie rock, les corps chutent, se rattrapent, se cherchent et se retrouvent, traduisant ce que les mots ne peuvent pas dire…

Ce spectacle est un hommage à l’amour vécu pleinement, sans filtre, où l’on rit, où l’on vibre, où l’on passe du rire aux larmes.

INFOS PRATIQUES

Vendredi 13 mars

20h30 · Dès 3 ans Réservation au 06 40 75 48 86

Espace Corail, Villiers-Charlemagne

Tarifs 5€/ 6€/ 10€ .

Espace Corail 7 Rue de la Tour d’Auvergne Villiers-Charlemagne 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 40 75 48 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Meslay-Grez Cultural Season

L’événement Amants Villiers-Charlemagne a été mis à jour le 2026-02-19 par SUD MAYENNE