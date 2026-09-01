Informations pratiques

Concarneau

Amazigh In Situ

Port de pêche Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Dans le cadre du Festival Cap Danse.

Cette nouvelle création prend sa source dans une recherche autour d’une danse traditionnelle appelée Ahidous situé

au Maroc Central (moyen Atlas). Ce spectacle réunit les interprètes dans une énergie collective portée par le rythme,

la voix et le mouvement. Sur scène, les corps dessinent des motifs répétitifs et géométriques tandis que les danseur·euses chantent, crient et jouent du bendir, créant eux-mêmes la musique qui les entraîne. Avec cette danse

revisitée, Filipe Lourenço ouvre les imaginaires dansés du Maghreb à un paysage collectif, assumant le parti pris d’un

geste résolument inclusif.

Interprètes Kerem Gelebek, Youness Aboulakoul, Mithkal Alzghair, Ema Bertaud, Alice Lada + mise en mouvement proposée après le spectacle

En partenariat avec Carenco et Concarneau Scènes.

Durée 30 minutes, tout public, Port Carenco aire de réparation navale .

Port de pêche Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Amazigh In Situ Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA