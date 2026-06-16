Amazonia Vierzon
Amazonia Vierzon jeudi 1 avril 2027.
Vierzon
Amazonia
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 19:00:00
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2027-04-01
Amazonia c’est le récit d’un combat quotidien dans un entrepôt de distribution, du système managérial d’une firme, d’une lutte clandestine, des espoirs de promotion, de la violence des licenciements. C’est l’image d’un homme seul à la barre du tribunal des Prud’hommes.
Des racines de son engagement à sa tentative de révolte, en terminant par sa quête de justice.
Amazonia nous questionne sur ce qui peut conduire un individu à dire non et à mettre son propre corps en jeu dans l’Histoire. Aurélien Labruyère et Jean-Baptiste Delcourt font œuvre des problématiques du monde social en replaçant l’artiste au cœur de la société par le moyen d’un théâtre
documentaire exigeant et de qualité. 15 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Amazonia Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON
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