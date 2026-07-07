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AGENDA · Vierzon

Mardi soir au bord de l’eau Vierzon

mardi 4 août 2026 · Vierzon

Mardi soir au bord de l’eau Vierzon

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Mardi soir au bord de l’eau

Vierzon Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Partons découvrir la nature qui s’éveille au crépuscule lorsque le reste du monde s’endort. Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement autrement. 2  .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 

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English :

L’événement Mardi soir au bord de l’eau Vierzon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de VIERZON

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