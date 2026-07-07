AGENDA · Vierzon
Mardi soir au bord de l’eau Vierzon
mardi 4 août 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Mardi soir au bord de l’eau
Vierzon Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Partons découvrir la nature qui s’éveille au crépuscule lorsque le reste du monde s’endort. Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement autrement. 2 .
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mardi soir au bord de l’eau Vierzon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de VIERZON
À voir aussi à Vierzon (Cher)
- Visite insolite Vierzon 16 juillet 2026
- Le musée se met au verre Vierzon 23 juillet 2026
- Cap’O’monde Vierzon 25 juillet 2026
- Visite commentée estivale patrimoine industriel Vierzon 28 juillet 2026
- Le voyage de Timilou Vierzon 29 juillet 2026