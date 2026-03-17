Visite commentée estivale patrimoine industriel

Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-18

Découverte du patrimoine industriel et du musée de Vierzon.

Découverte du patrimoine industriel et du musée de Vierzon. 3 .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

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English :

Discover Vierzon’s industrial heritage and museum.

L’événement Visite commentée estivale patrimoine industriel Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON