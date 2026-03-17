Le musée se met au verre Vierzon

Le musée se met au verre Vierzon jeudi 23 juillet 2026.

Le musée se met au verre

11 Rue de la Société Française Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Visite pour enfants (6-10 ans).
Visite pour enfants (6-10 ans).   .

11 Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 10 94 

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English :

Visit for children (6-10 years).

L’événement Le musée se met au verre Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON

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