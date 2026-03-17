Jeu de piste Vierzon

Jeu de piste Vierzon 2026-07-29

Jeu de piste Vierzon mercredi 29 juillet 2026.

Jeu de piste

Vierzon Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19

Découverte ludique du patrimoine de Vierzon
Découverte ludique du patrimoine de Vierzon 5  .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32  h.flamment@berrysolognetourisme.com

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English :

Fun discovery of Vierzon’s heritage

L’événement Jeu de piste Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON

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