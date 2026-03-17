Le voyage de Timilou

11 Rue de la Société Française Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Visite pour enfants (1-4 ans) avec la musicienne Marion Moreau

Visite pour enfants (1-4 ans) avec la musicienne Marion Moreau .

11 Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 10 94

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English :

Visit for children (1-4 years) with musician Marion Moreau

L’événement Le voyage de Timilou Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON