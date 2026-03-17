Le voyage de Timilou Vierzon
Le voyage de Timilou Vierzon mercredi 29 juillet 2026.
Le voyage de Timilou
11 Rue de la Société Française Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Visite pour enfants (1-4 ans) avec la musicienne Marion Moreau
Visite pour enfants (1-4 ans) avec la musicienne Marion Moreau .
11 Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 10 94
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English :
Visit for children (1-4 years) with musician Marion Moreau
L’événement Le voyage de Timilou Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON