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AGENDA · Vierzon

Cap’O’monde Vierzon

samedi 25 juillet 2026 · Vierzon

Cap’O’monde Vierzon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
2 Rue de l'Abbaye
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Vierzon

Cap’O’monde

2 Rue de l’Abbaye Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:30:00
fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

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2 Rue de l’Abbaye Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 15 40 55 

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English :

L’événement Cap’O’monde Vierzon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de VIERZON

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