Informations pratiques

Vierzon

Cap’O’monde

2 Rue de l’Abbaye Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:30:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

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2 Rue de l’Abbaye Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 15 40 55

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English :

L’événement Cap’O’monde Vierzon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de VIERZON