AGENDA · Vierzon
Cap’O’monde Vierzon
samedi 25 juillet 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Cap’O’monde
2 Rue de l’Abbaye Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:30:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
.
2 Rue de l’Abbaye Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 15 40 55
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English :
L’événement Cap’O’monde Vierzon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de VIERZON
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