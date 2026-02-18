Mardi soir au bord de l’eau Vierzon

Mardi soir au bord de l’eau

Route Forestière de Colbert Vierzon Cher

18 août 2026, 19:30

21:30

2026-08-18

Partez découvrir, au bord de l’eau, la nature qui s’éveille au crépuscule lorsque nous, nous nous endormons…

Route Forestière de Colbert Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire

Come and discover, at the water’s edge, the nature that awakens at dusk when we fall asleep?

