Samedi et vous ! Jeu de piste Vierzon
Samedi et vous ! Jeu de piste Vierzon samedi 8 août 2026.
Samedi et vous ! Jeu de piste
Vierzon Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Sur les bords du Cher, avec le site de la Maison de l’Eau
Sur les bords du Cher, avec le site de la Maison de l’Eau 3 .
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com
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English :
On the banks of the Cher, with the Maison de l’Eau website
L’événement Samedi et vous ! Jeu de piste Vierzon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de VIERZON