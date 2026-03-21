Samedi et vous ! Jeu de piste

Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Sur les bords du Cher, avec le site de la Maison de l’Eau

Sur les bords du Cher, avec le site de la Maison de l’Eau 3 .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

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English :

On the banks of the Cher, with the Maison de l’Eau website

L’événement Samedi et vous ! Jeu de piste Vierzon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de VIERZON