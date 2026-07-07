Informations pratiques

Vierzon

Mardi soir au bord de l’eau

Route Forestière de Colbert Vierzon Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Partons découvrir la nature qui s’éveille au crépuscule lorsque le reste du monde s’endort. Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement autrement. 2 .

Route Forestière de Colbert Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18

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English :

L’événement Mardi soir au bord de l’eau Vierzon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de VIERZON