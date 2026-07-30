Informations pratiques

Vierzon

Portes ouvertes Choeur Marcel Balichon

Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez chanter avec nous. .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 20 70 59

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English :

L’événement Portes ouvertes Choeur Marcel Balichon Vierzon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de VIERZON