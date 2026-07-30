AGENDA · Vierzon
Portes ouvertes Choeur Marcel Balichon Vierzon
dimanche 13 septembre 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Portes ouvertes Choeur Marcel Balichon
Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez chanter avec nous. .
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 20 70 59
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English :
L’événement Portes ouvertes Choeur Marcel Balichon Vierzon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de VIERZON
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