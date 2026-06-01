81ème Foire Expo Vierzon
81ème Foire Expo Vierzon samedi 5 septembre 2026.
Vierzon
81ème Foire Expo
1380 Place de la Libération Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-05
Invitée d’honneur l’Italie.
Invitée d’honneur l’Italie. .
1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Guest of honor: Italy.
L’événement 81ème Foire Expo Vierzon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de VIERZON
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