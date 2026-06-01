Vierzon

81ème Foire Expo

1380 Place de la Libération Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-05

Invitée d’honneur l’Italie.

Invitée d’honneur l’Italie. .

1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guest of honor: Italy.

L’événement 81ème Foire Expo Vierzon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de VIERZON