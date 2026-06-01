Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

81ème Foire Expo Vierzon

81ème Foire Expo Vierzon

81ème Foire Expo Vierzon samedi 5 septembre 2026.

Adresse : 1380 Place de la Libération

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Vierzon

81ème Foire Expo

1380 Place de la Libération Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-05

Invitée d’honneur l’Italie.
Invitée d’honneur l’Italie.   .

1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guest of honor: Italy.

L’événement 81ème Foire Expo Vierzon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de VIERZON

À voir aussi à Vierzon (Cher)