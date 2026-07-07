Land’art au bord de l’eau Vierzon
mercredi 26 août 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Land’art au bord de l’eau
Route Forestière de Colbert Vierzon Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Laissez votre âme d’artiste s’exprimer pour récolter puis créer des oeuvres dans la nature, grâce à la nature. Des formes, des couleurs, des textures différentes la nature est riche et variée ! Laissez votre âme d’artiste s’exprimer pour récolter puis créer des oeuvres dans la nature, grâce à la nature. 2 .
Route Forestière de Colbert Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18
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English :
L’événement Land’art au bord de l’eau Vierzon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de VIERZON
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