Land’art au bord de l’eau Vierzon mercredi 26 août 2026.

Vierzon Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 11:00:00

2026-08-26

Laissez l’artiste en vous s’exprimer ! Entre amis ou en famille, venez créer vos œuvres dans la nature, grâce à la nature.
Laissez l'artiste en vous s'exprimer ! Entre amis ou en famille, venez créer vos œuvres dans la nature, grâce à la nature.

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 

English :

Let the artist in you express himself! With friends or family, come and create your own works in nature, thanks to nature.

