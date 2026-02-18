Land’art au bord de l’eau

Vierzon Cher

Début : 2026-08-26 09:00:00

fin : 2026-08-26 11:00:00

2026-08-26

Laissez l’artiste en vous s’exprimer ! Entre amis ou en famille, venez créer vos œuvres dans la nature, grâce à la nature.

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18

Let the artist in you express himself! With friends or family, come and create your own works in nature, thanks to nature.

