Ambre Le Forum Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ambre

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:00:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Ambre au Forum au Mans !

Révélée au grand public en remportant la 13ᵉ saison de la Star Academy, Ambre ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire. Avec j’me demande , son premier single, elle dévoile un univers sincère et profondément intime, porté par une voix singulière et un univers musical intense.

Après une tournée de plus de 70 dates qui lui a permis de conquérir le public aux quatre coins de la France, Ambre s’apprête à vivre une première essentielle partir à la rencontre de son public en son nom.

Sur scène, elle proposera bien plus qu’un concert. Un show vibrant, où l’énergie, l’intensité et la puissance de sa voix rencontrent la force de ses mots. Les toutes premières dates de cette tournée qui marque l’affirmation d’une artiste, au plus près de celles et ceux qui la suivent depuis ses débuts… comme de ceux qui la découvriront pour la première fois. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Ambre at the Forum in Le Mans!

L’événement Ambre Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Le Mans