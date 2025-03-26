AMEL BENT – LE DOME MARSEILLE Marseille

AMEL BENT Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE PRESENTE EN ACCORD AVEC INDIFFERENCE PROD ET VVS ONE : AMEL BENTAmel Bent est de retour.490 jours. 490 jours de silence.Pas un mot sur les réseaux, pas une interview, pas une apparition télé. Des nuits blanches à écrire et composer, à décharger ses blessures, ses peines, ses forces, ses faiblesses et ses vérités.Son 8? album est brut, poignant et sans filtre. Amel comme on l’aime : pertinente, impertinente, incisive, impudique.Elle revient plus forte et plus libre que jamais, et nous donne rendez-vous pour célébrer ses 20 ans de carrière : retrouvez-la en tournée partout en France et Belgique, et le 29 avril 2026 à l’Accor Arena de Paris.Achat limité à 6 places par acheteur.

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13