Amelie Lens x Warehouse 2.0 Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 23:30 – 23:59

Gratuit : non À partir de 39,99€ Adulte

Un événement historique. Une date pensée pour marquer un tournant. Le Warehouse entre dans une nouvelle ère !Après plus d’un an de préparation, le club dévoile le WAREHOUSE 2.0, la plus grande évolution technique depuis son ouverture en 2017. Une transformation globale de l’expérience, pensée pour repousser les standards du clubbing : traitement acoustique renforcé pour le dancefloor, plus de 300 nouveaux éléments lumineux, nouveaux écrans, lasers et une scénographie entièrement repensée. Une promesse claire : plus puissant, plus immersif, plus spectaculaire.Pour incarner ce moment, une évidence : Amelie Lens. Figure majeure de la scène techno mondiale, elle s’est imposée comme l’une des artistes les plus influentes de sa génération, headlinant les plus grands festivals comme Awakenings, Sonar, Time Warp ou Tomorrowland. Déjà passée par le Warehouse en 2018 puis en 2022 à guichets fermés, elle accompagne aujourd’hui cette nouvelle étape avec une “release party” à la hauteur de l’événement !Portée par son concept AURA et ses dernières sorties comme « Serenity » ou « Young Forever », elle continue de repousser les frontières de la techno avec une précision et une intensité uniques. Une artiste taillée pour faire vibrer ce nouveau dispositif dans toute sa puissance.Le 22 mai 2026, le Warehouse ne se contente pas d’évoluer. Il change de dimension. —???? En partenariat avec Radio FG

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/amelie-lens-x-warehouse-2-0



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