Ameth Sissokho & Sora Yaa Band / DJ Cucurucho – Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

DJ Cucurucho

DJ Cucurucho, intervenant régulier depuis 2018 et fondateur du Bal Tropical de Paname, offre une palette musicale mondiale : afro, caraïbe, latino, arabe… et fédère les diasporas autour d’un même groove.

Le Bal Pop’

Tout au long de la saison, le CENTQUATRE-PARIS suscite d’exaltantes sessions d’euphorie collective avec les Bals Pop’, orchestrés par des DJ et des groupes d’horizons musicaux très variés, dans un esprit résolument fédérateur. Sous les atours de guinguette modernisée, le Bal Pop’ rassemble familles, voisin·es, ami·es et passionné·es de danse autour d’orchestres et de sets live. Ne vous y trompez pas : si le Bal Pop’ apprécie la java, le tango et la valse musette, il est aussi perméable aux courants musicaux actuels, du swing latino aux sonorités afro-caribéennes. Un moment convivial et gratuit pour danser, se retrouver et célébrer ensemble.

Né dans le creuset vibrant du quartier de la Goutte d’Or à Paris, le Sora Yaa Band mélange les langues et les styles avec une bonne dose de gingembre tout en gardant son groove furieusement africain, du blues qui transpire à la danse effrénée, en passant par la ballade sexy.

Le samedi 31 octobre 2026

de 18h30 à 23h00

gratuit

Entrée libre.

Bar et petite restauration.

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T19:30:00+01:00

fin : 2026-11-01T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T18:30:00+02:00_2026-10-31T23:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris



Afficher la carte du lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) et trouvez le meilleur itinéraire

