Ami(es)tiés Orangerie du Thabor Rennes 22 – 28 juin Ille-et-Vilaine

Catherine LARGE et Céline DURAND portent un regard poétique sur le monde

Trente années après la grande exposition au Passage de Retz à Paris qui les réunissaient parmi une soixantaine d’artistes pour fêter le vingtième anniversaire de l’Ecole nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy dont elles sont diplômées, Céline Durand et Catherine Large renouvellent l’expérience d’exposer leurs créations ensemble et se retrouvent toutes deux dans l’espace « brut » de la partie Est de l’Orangerie du Thabor pour faire dialoguer leurs univers.

Pour Céline Durand «l’Art, Ami est la vie » car ce qui prime dans son travail, c’est que l’œuvre naisse et s’accomplisse avant tout avec le partage. Ses créations sont empreints de belles rencontres: humaines, animales, végétales… elle présente, dans le cadre de cette exposition, un ensemble de pièces variées, qui relient la nature à la culture et qui jouent avec la perception, les reflets et la réalité.

Pour Catherine Large, il est aussi question de perception, elle porte un regard poétique sur le monde qui nous entoure en figeant un instant par la photographie et par le dessin. Elle assemble, prolonge et recompose les images et ouvre ainsi la voie vers de nouveaux récits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-22T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T19:30:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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