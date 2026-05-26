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Amilly Des chiffres et des lettres Amilly

Amilly Des chiffres et des lettres Amilly

Amilly Des chiffres et des lettres Amilly mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 35 Rue des Droits de l'Homme

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Amilly

Amilly Des chiffres et des lettres

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Amilly Des chiffres et des lettres
Vous êtes bon en calcul mental ? Vous maîtrisez l’orthographe ? Et surtout, vous êtes compétiteur ? C’est le moment de participer à une partie du célèbre jeu Des chiffres et des lettres , avec Le mot le plus long et Le compte est bon !
A partir de 8 ans sur réservation   .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 

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English :

Amilly Numbers and letters

L’événement Amilly Des chiffres et des lettres Amilly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS

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