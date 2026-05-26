Amilly Des chiffres et des lettres Amilly
Amilly Des chiffres et des lettres Amilly mercredi 24 juin 2026.
Amilly
Amilly Des chiffres et des lettres
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 16:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Amilly Des chiffres et des lettres
Vous êtes bon en calcul mental ? Vous maîtrisez l’orthographe ? Et surtout, vous êtes compétiteur ? C’est le moment de participer à une partie du célèbre jeu Des chiffres et des lettres , avec Le mot le plus long et Le compte est bon !
A partir de 8 ans sur réservation .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amilly Numbers and letters
L’événement Amilly Des chiffres et des lettres Amilly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Amilly (Loiret)
- Vendredis de l’Orgue Amilly 29 mai 2026
- Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature Amilly 30 mai 2026
- Les ateliers d’écriture de Raphaël Bardas Amilly 30 mai 2026
- Brocante des Goths Amilly 31 mai 2026
- Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Maintenon Amilly 31 mai 2026