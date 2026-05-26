Amilly

Amilly Spectacle Les dangers de la lecture

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Amilly Spectacle Les dangers de la lecture

Fausse conférence mais vrai spectacle autour de la lecture !

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire c’est important de lire . On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure. La réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup plus sournoise ?

Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est temps de faire entendre une voix dissonante et d’alerter la population.

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les dangers de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

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English :

Amilly Show: The dangers of reading

L’événement Amilly Spectacle Les dangers de la lecture Amilly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS