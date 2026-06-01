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Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu Amilly

Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu Amilly

Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu Amilly dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 234 Rue des Ponts

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Tarif :

Amilly

Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-06-21

Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu
Un jeu immersif pour toute la famille.
Sur réservation uniquement (par téléphone ou par mail)   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 

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English :

Escape Game Exhibition: Mission Dino: The Missing Egg

L’événement Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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