Amilly

Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-06-21

Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu

Un jeu immersif pour toute la famille.

Sur réservation uniquement (par téléphone ou par mail) .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50

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English :

Escape Game Exhibition: Mission Dino: The Missing Egg

L’événement Escape Game exposition Mission Dino l’oeuf disparu Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS