SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical Amilly dimanche 21 juin 2026.

Amilly

SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-28

SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical

Saule et les Hooppies est une œuvre artistique et interactive conçue par la designer matali crasset, qui invite petits et grands à partager une aventure unique mêlant jeu, performance, conte, musique et écologie.

Introduit par un temps d’atelier artistique, le manège est ensuite activé par l’énergie des participants ! .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

SAULE AND THE HOOPPIES: Art Workshop and Musical Tour

L’événement SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical Amilly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS