SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical Amilly
SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical Amilly dimanche 21 juin 2026.
Amilly
SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-06-28
SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical
Saule et les Hooppies est une œuvre artistique et interactive conçue par la designer matali crasset, qui invite petits et grands à partager une aventure unique mêlant jeu, performance, conte, musique et écologie.
Introduit par un temps d’atelier artistique, le manège est ensuite activé par l’énergie des participants ! .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
SAULE AND THE HOOPPIES: Art Workshop and Musical Tour
L’événement SAULE ET LES HOOPPIES Atelier artistique et tour musical Amilly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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