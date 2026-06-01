Tanneries (f)estivales 2026 Amilly
Tanneries (f)estivales 2026 Amilly samedi 27 juin 2026.
Amilly
Tanneries (f)estivales 2026
Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Tanneries (f)estivales 2026
En résonance avec la saison 8TER Nos maisons apparentées, les (F)estivales 2026 proposent un week-end artistique et convivial les 27 et 28 juin aux Tanneries. L’événement se déploie autour de l’exposition Abstraction, abstractions ! et du Parc de Sculptures, avec des propositions mêlant art, nature et rencontres.
Au programme portes ouvertes, exposition, ateliers, performances, visites, concerts et projections en plein air. Un rendez-vous ouvert à toutes et tous, en famille ou entre amis. .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50
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English :
Tanneries: (Summer) Festival 2026
L’événement Tanneries (f)estivales 2026 Amilly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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