Amilly

Vendredis de l’Orgue

Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vendredis de l’Orgue

Venez apprécier un concert d’orgue avec Joseph Rassam. Tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires. Entrée libre et gratuite. .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

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English :

Organ Fridays

L’événement Vendredis de l’Orgue Amilly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS