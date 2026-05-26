Vendredis de l’Orgue Amilly
Vendredis de l’Orgue Amilly vendredi 19 juin 2026.
Amilly
Vendredis de l’Orgue
Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vendredis de l’Orgue
Venez apprécier un concert d’orgue avec Joseph Rassam. Tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires. Entrée libre et gratuite. .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
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English :
Organ Fridays
L’événement Vendredis de l’Orgue Amilly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS
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