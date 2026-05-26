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Vendredis de l’Orgue Amilly

Vendredis de l’Orgue Amilly

Vendredis de l’Orgue Amilly vendredi 19 juin 2026.

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Amilly

Vendredis de l’Orgue

Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Vendredis de l’Orgue
Venez apprécier un concert d’orgue avec Joseph Rassam. Tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires. Entrée libre et gratuite.   .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00 

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English :

Organ Fridays

L’événement Vendredis de l’Orgue Amilly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS

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