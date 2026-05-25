Amilly

Amilly Rencontre Le triporteur du PIMMS

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Amilly Rencontre Le triporteur du PIMMS

Découvrez les services du PIMMS médiation grâce au Triporteur connecté.

Le PIMMS médiation, localisé sur le territoire de l’AME, développe une activité multi-services pour relier les habitants aux services nécessaires et essentiels de la vie courante inclusion

numérique, démarches en ligne, gestes éco-citoyens, ateliers pratiques sur le thème de l’habitat, actions sociales, etc.

Dans ce cadre, le PIMMS et plus précisément L’atelier 21, leur lieu dédié aux ateliers écologiques et citoyens s’est doté d’un triporteur connecté qui se déplace dans toute l’Agglomération pour rendre encore plus accessibles ses actions au plus près de la population. Venez à sa rencontre ! .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

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English :

Amilly Meeting The PIMMS scooter

L’événement Amilly Rencontre Le triporteur du PIMMS Amilly a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS