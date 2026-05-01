Amilly

Mai à vélo

45200 Rue Saint-Loup Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Mai à vélo

Dans le cadre de Mai à Vélo 2026, la ville d’Amilly organise dimanche 31 mai une bourse aux vélos sur la place de Nordwalde.

Bourse aux vélos Dépôt 9h00- 12h00 Vente 14h00-18h00

Equipements et accessoires de vélo acceptés

Atelier de réparation de vélo 14h00- 17h00 .

45200 Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 08

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English :

May by bike

L’événement Mai à vélo Amilly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS