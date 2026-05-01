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Mai à vélo Amilly

Mai à vélo Amilly

Mai à vélo Amilly dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 45200 Rue Saint-Loup

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Amilly

Mai à vélo

45200 Rue Saint-Loup Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Mai à vélo
Dans le cadre de Mai à Vélo 2026, la ville d’Amilly organise dimanche 31 mai une bourse aux vélos sur la place de Nordwalde.
Bourse aux vélos Dépôt 9h00- 12h00 Vente 14h00-18h00
Equipements et accessoires de vélo acceptés
Atelier de réparation de vélo 14h00- 17h00   .

45200 Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 08 

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English :

May by bike

L’événement Mai à vélo Amilly a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS

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