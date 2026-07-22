Informations pratiques

Le Mans

Amin

Place du Cardinal Grente Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 17:45:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

CIE DYPTIK Dans le cadre du temps fort A ciel ouvert !

Sur les notes et les chants d’un musicien imprégné de culture gnawa, six interprètes célébreront les noces incandescentes de la danse et de la transe, du gestuel et du rituel, dans une intense Chorégraphie qui fait palpiter les cœurs de la même pulsation et les âmes du même battement. .

Place du Cardinal Grente Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

CIE DYPTIK As part of the A ciel ouvert! festival

L’événement Amin Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72