Amine RADI Mutzig
dimanche 24 janvier 2027 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Amine RADI
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-24 18:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
Amine Radi, déjà applaudi par 3 millions de spectateurs, revient avec un nouveau spectacle plus intime et toujours aussi percutant.
Il y partage sa nouvelle vie “à la française”, ses amours express et ses chocs culturels, avec un humour rythmé et une autodérision jubilatoire.
Et même avec le succès, les galères ne sont jamais loin il appelle ça la suivette, cette poisse fidèle qui le poursuit partout… pour notre plus grand rire.
Un show audacieux, fédérateur et irrésistiblement drôle. .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
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English :
L’événement Amine RADI Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Le Dôme de Mutzig
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