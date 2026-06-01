Amitié, Virtuosité, Passion Eglise de Liré Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Amitié, Virtuosité, Passion

Eglise de Liré 6023 Rue Joachim du Bellay Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 21:15:00

Date(s) :

2026-06-27

Concert exceptionnel autour de Paganini et Rossini avec Régis Pasquier, François Pineau-Benois et Églantine Cailliau, le 27 juin à l’église de Liré.

L’Association Musique à l’Orée vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’amitié musicale, de la virtuosité et de la passion. Dans le cadre remarquable de l’église de Liré, trois artistes de talent réuniront leurs sensibilités pour faire dialoguer les générations autour des œuvres de deux figures majeures du romantisme italien Niccolò Paganini et Gioachino Rossini.

Ce concert mettra à l’honneur le grand maître du violon Régis Pasquier, l’un des plus éminents représentants de l’école française du violon. Lauréat du Prix Charles Cros et nommé Soliste de l’année aux Victoires de la Musique, il a été violon solo de l’Orchestre National de France et professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris pendant plus de vingt-cinq ans. Il est également reconnu comme l’un des rares violonistes capables d’interpréter en concert l’intégrale des célèbres Caprices de Paganini.

À ses côtés, le violoniste François Pineau-Benois incarne la nouvelle génération des grands interprètes français. Formé notamment auprès de Régis Pasquier, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il est lauréat de nombreux concours internationaux et se produit aujourd’hui en France comme à l’étranger. La complicité artistique qui unit maître et disciple promet un moment musical d’une rare intensité.

La soirée sera également enrichie par la présence de la flûtiste Églantine Cailliau, dont la sensibilité et la musicalité apporteront des couleurs nouvelles à ce programme consacré à l’élégance mélodique et à l’expressivité italienne.

À travers les œuvres de Paganini et Rossini, les musiciens exploreront les liens d’amitié, d’admiration et d’inspiration qui unissaient ces deux génies du XIXᵉ siècle. Entre éclat virtuose, lyrisme raffiné et dialogue instrumental, ce concert offrira au public un voyage musical aussi brillant qu’émouvant. .

Eglise de Liré 6023 Rue Joachim du Bellay Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 03 40 musiquealoree@gmail.com

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English :

Exceptional concert on Paganini and Rossini with Régis Pasquier, François Pineau-Benois and Églantine Cailliau, June 27 at Liré church.

L’événement Amitié, Virtuosité, Passion Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges