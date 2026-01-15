Atelier photo Lire et comprendre la lumière Liré Orée d’Anjou
Atelier photo Lire et comprendre la lumière Liré Orée d’Anjou samedi 21 mars 2026.
Atelier photo Lire et comprendre la lumière
Liré La Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Débutant ou plus expérimentés, appréhendez la lumière pour mieux développer vos talents de photographe, entre Angers et Nantes !
Développez votre aptitude à voir la lumière et à la sublimer. .
Liré La Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 41 15 44 photos@estelleoffroy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re a beginner or a more experienced photographer, learn how to use light to develop your photographic skills, between Angers and Nantes!
L’événement Atelier photo Lire et comprendre la lumière Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges