28ème porte ouverte au Domaine des Galloires Domaine des Galloires Orée d’Anjou

28ème porte ouverte au Domaine des Galloires

Domaine des Galloires DRAIN Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-17 09:30:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

28ème portes ouvertes au Domaine des Galloires !

Le Domaine des Galloires vous ouvrent ses portes pour tout un week-end d’animations !

Des visites guidées du domaine auront lieu toute la journée avec Maxime et Louis-Charles pour en apprendre plus sur la vinification et découvrir le travail de la vigne jusqu’à la bouteille. Visites guidées d’1h à 11h, 13h, 15h et 17h (se présenter 15 minutes avant, attention places limitées).

Sur place, un marché du terroir ravira les gourmands. Plein de savoureuses idées pour associer vins et produits du terroir et rencontrer les producteurs

– viande de veau et de bœuf du domaine

– fromage de chèvre de la Ferme de la Blanchetière

– poissons fumés de Loire d’Amélie et Arnaud Guéret

– pain bio Chez Chu’Pain

– les gourmandises sucrées du Bec Fin, chocolatier torréfacteur

Et pour les petits creux, plusieurs propositions de restauration sur place (infos à venir)

Pour les plus petits un château gonflable, des courses de poney mécaniques et le jeu Mais où est Agape? avec une surprise à la clé .

Domaine des Galloires DRAIN Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 20 10 contact@galloires.com

English :

28th open house at Domaine des Galloires!

