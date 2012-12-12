Croisière Apéro Bateau La Luce Embarcadère Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Croisière Apéro Bateau La Luce

Embarcadère Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-08-28 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-05 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28 2026-09-18

Apéro bateau sur la Loire l’expérience idéale pour déconnecter et profiter d’un moment convivial à seulement 30 min de Nantes.

En vacances ou après une journée de travail, en mode afterwork, l’apéritif sur la Loire est une invitation à la convivialité et au lâcher-prise…

Embarquez pour 1h30 de croisière aux côtés de vignerons passionnés du Verrou du Val de Loire. Lors d’une dégustation originale, partez à la découverte de leur terroir et de leurs cuvées Muscadet, Malvoisie, ou encore le réputé Cru Champtoceaux .

Un moment de partage et d’échanges, dans le décor enchanteur de la Loire sublimée par les plus belles lumières de la journée. L’escapade idéale pour débuter le week-end en douceur !

Au programme

– Vendredi 29 mai de 19h à 20h30 Domaine des Galloires

– Vendredi 5 juin de 19h à 20h30 Romain Moreau

– Vendredi 26 juin de 19h à 20h30 Domaine des Galloires

– Vendredi 10 juillet de 19h à 20h30 Domaine des Génaudières

– Vendredi 17 juillet de 19h à 20h30 Domaine de la Cambuse

– Vendredi 7 août de 19h à 20h30 Domaine des Galloires

– Vendredi 28 août de 19h à 20h30 Romain Moreau

– Vendredi 18 septembre de 18h30 à 20h Domaine des Génaudières .

Embarcadère Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 30 84 89 contact@detoursenloire.fr

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English :

Apéro bateau sur la Loire: the ideal experience to unwind and enjoy a convivial moment just 30 minutes from Nantes.

L’événement Croisière Apéro Bateau La Luce Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges