Croisière Apéro Bateau La Luce Embarcadère Orée d’Anjou
Croisière Apéro Bateau La Luce Embarcadère Orée d’Anjou vendredi 29 mai 2026.
Orée d’Anjou
Croisière Apéro Bateau La Luce
Embarcadère Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-08-28 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28 2026-09-18
Apéro bateau sur la Loire l’expérience idéale pour déconnecter et profiter d’un moment convivial à seulement 30 min de Nantes.
En vacances ou après une journée de travail, en mode afterwork, l’apéritif sur la Loire est une invitation à la convivialité et au lâcher-prise…
Embarquez pour 1h30 de croisière aux côtés de vignerons passionnés du Verrou du Val de Loire. Lors d’une dégustation originale, partez à la découverte de leur terroir et de leurs cuvées Muscadet, Malvoisie, ou encore le réputé Cru Champtoceaux .
Un moment de partage et d’échanges, dans le décor enchanteur de la Loire sublimée par les plus belles lumières de la journée. L’escapade idéale pour débuter le week-end en douceur !
Au programme
– Vendredi 29 mai de 19h à 20h30 Domaine des Galloires
– Vendredi 5 juin de 19h à 20h30 Romain Moreau
– Vendredi 26 juin de 19h à 20h30 Domaine des Galloires
– Vendredi 10 juillet de 19h à 20h30 Domaine des Génaudières
– Vendredi 17 juillet de 19h à 20h30 Domaine de la Cambuse
– Vendredi 7 août de 19h à 20h30 Domaine des Galloires
– Vendredi 28 août de 19h à 20h30 Romain Moreau
– Vendredi 18 septembre de 18h30 à 20h Domaine des Génaudières .
Embarcadère Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 30 84 89 contact@detoursenloire.fr
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English :
Apéro bateau sur la Loire: the ideal experience to unwind and enjoy a convivial moment just 30 minutes from Nantes.
L’événement Croisière Apéro Bateau La Luce Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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